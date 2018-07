I Love Spoleto tutto pronto, Giancarlo Giannini e Mediterranea al Teatro Romano il 20 e 21 Luglio

C’è grande attesa a Spoleto per l’apertura della Kermesse estiva I Love Spoleto che quest’anno presenta un programma davvero ricco di eventi. Ricco per la qualità degli artisti che si esibiranno in città, ricco per le location di prestigio messe a disposizione dal Comune di Spoleto e ricco per la varietà della proposta artistica. Il cartellone in effetti spazia dalla danza classica al concerto che piace ai più giovani, dall’attore accompagnato dall’orchestra di 18 elementi a quello che recita con il sottofondo di un quartetto.

Ad aprire l’edizione 2018 di I Love Spoleto sarà proprio Giancarlo Giannini che, venerdì 20 luglio alle ore 21:15, porterà al Teatro Romano Le parole note, un recital nel quale sarà accompagnato dal quartetto del sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, con la speciale partecipazione del fisarmonicista Luciano Biondini originario di Spoleto. L’amore, la passione, la vita sono i temi affrontati nei brani e nelle poesie tratti da Neruda, Garcia Lorca, Shakespeare e altri classici cui Giannini presterà la sua voce intensa.

A 24 ore di distanza il palcoscenico del Romano ospiterà una delle tappe della tournée estiva di Mediterranea. A 25 anni dal suo debutto, la coreografia di Bigonzetti più rappresentata nel mondo viene ripresa e messa in scena dai solisti della Daniele Cipriani Entertainment. Un balletto attualissimo che condurrà il pubblico in una circumnavigazione del Mediterraneo attraverso la musica delle culture che vi si affacciano.

I Love Spoleto proseguirà fino alla fine di agosto ospitando in città i Kataklò, il Tributo a Rudolf Nureyev, Caparezza e Christian De Sica. L’Associazione Culturale Entertainment, organizzatrice della kermesse che si inserisce nel calendario Le Quattro Stagioni – Spoleto D’Estate, ha previsto degli abbonamenti particolarmente vantaggiosi per chi volesse assistere a più spettacoli. Di seguito tutti i dettagli:

Solo TeatroRomano

20/07 – Le Parole Note | Giancarlo Giannini+Luciano Biondini+Marco Zurzolo 4et

21/07 – Mediterranea

27/07 – Ready by Kataklò

28/07 – Tributo a Rudolf Nureyev | Gran Gala Internazionale di Danza

>> € 90,00 (4 spettacoli Teatro Romano)

TeatroRomano+GoldDeSica

25/08 – Christian racconta Christian De Sica

>> € 135,00 (4 spettacoli Romano + De Sica Poltronissima)

TeatroRomano+SilverDeSica

>> € 125,00 (4 spettacoli Romano + De Sica I Settore – Poltrona Piazza)

I Prossimi appuntamenti

Venerdì 27 luglio 2018

Kataklò | READY

Spoleto, Teatro Romano

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.15

ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

interpreti Compagnia Kataklò

Sabato 28 luglio 2018

Rudolf Nureyev | GALA INTERNAZIONALE DI DANZA

Spoleto, Teatro Romano

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.15

a cura di Daniele Cipriani

Sabato 4 agosto 2018

CAPAREZZA | Prisoner 709 Tour

Spoleto, Stadio di Atletica | Piazza d’Armi

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.30

Sabato 25 agosto 2018

CHRISTIAN RACCONTA CHRISTIAN DE SICA

Spoleto, Piazza del Duomo

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.15

Con CHRISTIAN DE SICA

Con la partecipazione straordinaria di PINO STRABIOLI

BIG BAND UNIVERSE ORCHESTRA diretta da MARCO TISO

Al pianoforte RICCARDO BISEO

Acquisto biglietti www.ticketitalia.com

Maggiori info su www.ilovespoleto.com

