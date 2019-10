I geometri del Collegio di Perugia a confronto su ricostruzione post-sisma e vincoli ambientali

La ricostruzione post sisma e i vincoli ambientali. E’ il tema dell’evento formativo, rivolto a tutti i professionisti del settore, che la Commissione Edilizia-Urbanistica del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia ha organizzato per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre presso l’Hotel “Le Tre Vaselle” di Torgiano.

Con il patrocinio di Rete Professioni Tecniche dell’Umbria, Ance, Confartigianato e Cna, si tratta di un vero e proprio evento che va ad interessarsi in modo completo di una materia al tempo stesso complessa, riguardardando la tutela ambientale di territori colpiti dal sisma, ma estremamente significativa in quanto elemento di straordinaria importanza per l’approccio al progetto di ristrutturazione a seguito dei danni sismici.

E’ la prima volta che il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Perugia organizza un’iniziativa simile e la rilevanza è testimoniata dalla presenza, tra gli altri, dell’arch. Vanessa Squadroni, funzionario della Soprintendenza per l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, incaricata del controllo delle zone interessate dal sisma; dell’ing. Francesca Pazzaglia e dell’ing. Gianluca Fagotti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria; dell’arch. Riccardo Dalla Negra, docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, che porterà all’attenzione degli intervenuti il caso di Campi di Norcia; dell’ing. Massimiliano Gioffrè, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia.

L’iniziativa, oltre a fornire crediti formativi ai presenti, concorrerà a chiarire, migliorare e snellire l’approccio culturale e progettuale alla ricostruzione post sisma.

