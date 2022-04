I genitori gli negano il pc, lui si arrabbia: interviene la polizia - Tuttoggi

Gli atteggiamenti scontrosi verso i genitori sono degenerati quando, al loro diniego sull’uso del computer, il ragazzo è andato in escandescenza, in preda a una crisi isterica. A quel punto, i genitori hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

L’aiuto non si è fatto attendere e gli agenti, una volta giunti sul posto, si sono intrattenuti con il giovane che, come riferito dai genitori, si era già tranquillizzato perchè intimorito dalla chiamata fatta alla Polizia di Stato.

Dall’incontro con i poliziotti e dalla chiacchierata che ne è seguita, il giovane ha fatto un “patto” con i nuovi amici poliziotti. Ha garantito non solo che metterà in pratica un comportamento rispettoso e collaborativo con il padre e la madre ma che rispetterà i limiti imposti dai genitori per l’uso del computer.