I concorsi di Orvieto in Fiore 2024: i nomi dei vincitori - Tuttoggi.info

Il concorso per l’"Aperitivo floreale Wine street food", in collaborazione con Maria Rosa Borsetti, ha scatenato la fantasia dei soggetti che hanno partecipato.

L’edizione 2024 di Orvieto in Fiore si è conclusa con successo, anche grazie al concorso per l’ “Aperitivo floreale Wine street food” e al concorso “Finestre, balconi, vetrine, vie, vicoli fioriti”.

“Aperitivo floreale Wine street food”

Il concorso per l’”Aperitivo floreale Wine street food”, in collaborazione con Maria Rosa Borsetti, ha scatenato la fantasia dei soggetti che hanno partecipato. La giuria, composta da Cristina Curri, specialista del cibo, sommelier e collaboratrice di importanti riviste di cucina e di vini, esperta di olio e

degustatrice di birra, e da Agostino Coppola, food beverage manager specializzato in organizzazione della sala, ha assegnato il primo premio all’Alta Norcineria di Oreto. Al secondo posto

l’Oleificio Bartolomei, al terzo l’Officina del gelato.

“Finestre, balconi, vetrine, vie, vicoli fioriti”

Poi l’edizione 2024 del concorso “Finestre, balconi, vetrine, vie, vicoli fioriti”, organizzato dalla Sezione di Orvieto di Fidapa BPW Italy.

Balconi, finestre, negozi, vie e vicoli sono stati addobbati con fiori, bandiere e stendardi, non solo nel centro storico, ma anche a Sferracavallo, Orvieto Scalo e Ciconia, in cui

la Commissione ha colto, con piacere, il bel lavoro di squadra di residenti e di esercenti. Sabato 18 maggio, in Piazza San Giovenale, alla presenza del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, del presidente del Comitato cittadino dei quartieri, della presidente Fidapa Orvieto, si è tenuta la premiazione.

Oltre al primo classificato per ogni categoria, sono stati assegnati 26 riconoscimenti, tra premi e

attestati speciali, e, per la prima volta, a tutti i concorrenti sono stati consegnati attestati di

partecipazione.

“Sezione finestre e balconi”: 1° classificato Giuliana Sagratella

Ex equo: Menditto Rotonda Ricci Fabio Olivieri Alessandra Provenzani Simonetta

“Sezione Via – Vicolo – Piazze”: 1° classificato Corso Cavour n.63 (Olmo)

Altri premiati: Via Sette Martiri, Viale Primo Maggio; Via Monte NIbbio, Via A.Costanzi, Via Monte Fiorino,

Piazza del Commercio Via Francalancia Piazza XXIX Marzo Via Pianzola Arco di Calanca

“Sezione Vetrine”: 1° Classificato: “La Dolce Vita”, 2° Classificato: Sisley Orvieto, 3° Classificato: Gelateria “La Musa”.

Premi speciali: Castello di Corbara Forno Andromeda Farmacia Frisoni Bimbi Vip Riello, Ferrari Frutta Jolanda Forno del Vecchio Mulino

Attestati Speciali: Enoteca La Loggia L’Orchidea L’Alveare Bar Costanzi Rosa e Celeste, La Bottega dell’Orafo Mastro Norcino.