I Comitati per l’ospedale di Pantalla: un elenco di “riserve” per le vaccinazioni Covid

La proposta formalizzata a Regione, Asl e sindaci del comprensorio per non sprecare i vaccini, secondo le indicazioni del commissario Figliuolo

Un elenco di “riserve” per le vaccinazioni anti Covid. Questa la proposta che i Comitato per l’Ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla hanno avanzato all’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, ai vertici della Asl1 ed ai sindaci del comprensorio per evitare che i vaccini possano essere sprecati a seguito di defezioni improvvise di coloro che hanno già una prenotazione.

I membri dei Comitati a sostegno dell’Ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla propongono alla Regione Umbria, attraverso le Asl, l’istituzione di un elenco regionale a cui far iscrivere, volontariamente, tutti coloro che ancora non sono inseriti nelle liste per le vaccinazioni e intendono a farsi vaccinare dal Covid19 al posto di chi rinuncia o non si presenta all’appuntamento stabilito precedentemente.

Persone che, secondo questa proposta, daranno la loro disponibilità a presentarsi per la vaccinazione entro due ore dalla comunicazione, che può avvenire con una telefonata e/o un SMS da parte del centro vaccinale. Insomma, persone pronte a farsi vaccinare anche con un preavviso molto stretto.

Una proposta che va nella direzione auspicata dal commissario nazionale Covid, generale Figliuolo, che ha invitato a vaccinare chiunque sia disponibile pur di non sprecare dosi.

Del resto, in alcuni casi si sta procedendo a vaccinare anche accompagnatori di persone anziane, nel caso in cui nei centri vaccinali avanzino a fine giornata dosi rispetto a quelle programmate.

Attraverso la proposta dei Comitati per l’ospedale di Pantalla questa pratica non sarebbe affidata al caso, ma sarebbe sistematizzata attraverso un elenco ufficiale gestito dalle autorità sanitarie.