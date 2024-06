I Carabinieri di Spoleto ospitano i ragazzi della Casa famiglia S. Antonio O.A.M.I - Tuttoggi.info

L’evento è stato organizzato dal Comandante della Compagnia, Maggiore Teresa Messore, d’intesa con i rappresentanti dell’Opera

Nella giornata del 12 giugno i Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno incontrato gli ospiti diversamente abili della Casa famiglia S. Antonio O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti).

L’iniziativa ha preso spunto da una visita effettuata dal Comandante della locale Compagnia, nella struttura che ospita l’associazione a Baiano di Spoleto, durante il periodo di Pasqua.

L’incontro, che si è svolto nei locali della caserma spoletina, è stato un momento di formazione e crescita reciproca, dove i giovani si sono confrontati con il mondo dell’Arma dei Carabinieri formulando quesiti sul lavoro quotidiano svolto sul territorio.

Una giornata di assoluta goliardia e spensieratezza per i ragazzi portatori di alcune disabilità che per una giornata si sono sentiti dei veri e propri appartenenti all’Arma, scoprendo le potenzialità dell’istituzione, immedesimandosi nell’attività di servizio ed esprimendosi a beneficio della collettività.

L’evento è stato organizzato dal Comandante della Compagnia, Maggiore Teresa Messore, d’intesa con i rappresentanti dell’Opera. Dopo essere stati accolti in sede, è stato mostrato loro un breve video istituzionale come introduzione alle attività che hanno coinvolto i ragazzi in attività dinamiche come quelle del rilevamento delle impronte dattiloscopiche.

Ai ragazzi, nel corso della visita, sono state illustrate le attività della Centrale Operativa ed hanno potuto ammirare dal vivo le Gazzelle dell’Arma.