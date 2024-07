I Carabinieri di Amelia trovano hashish a casa di un 58enne ai domiciliari per detenzione di stupefacenti - Tuttoggi.info

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia hanno segnalato alla competente Prefettura due assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 27enne incensurato, controllato nel territorio di Giove, nascondeva a bordo di un autoveicolo 0,300 grammi di hashish; i militari, poi, hanno rinvenuto 2,5 grammi della medesima sostanza nella sua abitazione.

Un 58enne residente nell’amerino, invece, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare a causa di una precedente condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, in occasione di un controllo sul rispetto della misura alternativa è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.