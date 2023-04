I campioni dello Zaksa risvegliano la Sir dal sogno Champions

L'illusione della rimonta dura appena due set, vinti dai polacchi, che volano così alla finale di Torino

E’ durato appena due set il sogno della rimonta della Sir in Champions. I due set che i campioni continentali in carica dello Zaksa hanno vinto con il punteggio di 25-23 e 25-18, rendendo vano il resto della partita ai fini della qualificazione in finale.

Che da scalare c’era una montagna, dopo la sconfitta rimediata in Polonia (3-1) lo si sapeva. I Block Devils avrebbero dovuto centrare una vittoria da 3 punti, per poi giocarsi tutto nel golden set. Ma certo i Sirmaniaci e tutto l’ambiente bianconero, a cominciare dal presidente Sirci, si aspettavano un approccio migliore della squadra. Che invece ha subito sin dal primo set il gioco di Bednorz (suo l’ace del primo break polacco) e compagni.