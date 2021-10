HYDRA, il museo multimediale della Cascata delle Marmore - Tuttoggi

HYDRA è il museo multimediale della Cascata delle Marmore finalizzato alla valorizzazione storica, artistica, culturale ed economica del territorio.

HYDRA: il nuovo museo della Cascata delle Marmore atto a valorizzare la storia e alcune eccellenze del ternano. Gli ideatori e i realizzatori del progetto sono l’ingegnere Francesco Fioretti e l’architetto Alessandro Capati.

Plastici territoriali, modelli tridimensionali e installazioni varie

L’esposizione multimediale, di fatto, consiste in plastici territoriali, modelli tridimensionali, installazioni di realtà aumentata/immersiva; consente al visitatore di comprendere e arricchire la propria visita alla Cascata con nozioni e riferimenti interessanti.

Un bando pubblico del Comune di Terni per l’affitto dei locali di HYDRA

Il museo è situato nei locali seminterrati della Scuola Don Milani (Marmore, TR). Per questi ultimi il Comune di Terni, nel settembre 2020, aveva indetto un bando pubblico al fine di valorizzare la Cascata delle Marmore. L’aggiudicatario, che ha permesso la realizzazione dell’allestimento, dei servizi igienici e degli impianti, è stata la società Museo della Cascata srls.

Aziende locali per le installazioni multimediali e le forniture tecnologiche

Un comitato scientifico, poi, si è dedicato allo studio dei contenuti e alla raccolta del materiale necessario. Alle installazioni multimediali e alle forniture tecnologiche hanno provveduto aziende locali: la Katatexilux di Amelia ed Euromedia di Terni. A curare le attività didattiche previste all’interno del museo, invece, sarà la cooperativa AMODI’.

Un momento della conferenza stampa di presentazione di HYDRA

HYDRA, “una porta sul territorio”

Secondo i progettisti HYDRA si propone come “una porta sul territorio”. L’intento, infatti, sarebbe quello di “promuovere l’offerta turistica dell’Umbria” a trecentosessanta gradi. Non a caso una parte degli spazi del museo sarà occupata da un bookshop per la vendita di gadget, souvenir, libri e prodotti tipici; dall’artigianato creativo all’enogastronomia, alla produzione editoriale.

Il rapporto Uomo-Acqua

Uomo-Acqua: un binomio inscindibile, un “rapporto di amore e odio”, che nel corso del tempo ha catturato l’attenzione di celebri pensatori. Nel VII secolo a.C. il filosofo Talete di Mileto sosteneva che l’Acqua fosse il principio di tutte le cose. L’altra faccia della medaglia è rappresentata proprio da HYDRA, serpente marino della mitologia greca che terrorizzava la città di Lerna, nell’Argolide, ucciso da Eracle nel corso della seconda fatica.

Al centro dell’attenzione, dunque, la natura, e soprattutto l’elemento acqua, che trova la sua massima espressione nella Cascata delle Marmore, un’attrazione turistica quasi unica sotto il profilo artistico, storico, culturale, sociale ed economico. HYDRA: un’iniziativa di straordinario spessore sostenuta con coraggio e determinazione da coloro che amano Terni e le sue rarità.