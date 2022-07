Hotel Subasio ad Assisi: cda nuovo per la casa di riposo e problemi vecchi per la struttura - Tuttoggi

Ma, posto che l’incuria della zona va avanti da anni ed è anche frutto della maleducazione dei turisti che buttano di tutto nell’ingresso della struttura che è parzialmente aperto al pubblico e insiste su un tratto di strada molto frequentato – via Frate Elia, una delle strade di accesso alla Basilica di San Francesco – è pronta la risposta del presidente Allegrucci: “La situazione è anche colpa della maleducazione dei turisti ma in questo caso specifico ha giocato un ruolo anche il maltempo. Ed è stata già risolta, anche vista la presenza dei set della fiction Che Dio ci aiuti che proprio in questi giorni sta girando in città e anche al Subasio”.