Heynen vince la sfida con Bernardi: 3-1 Sir a Piacenza

La Sir torna con i 3 punti dalla insidiosa trasferta di Piacenza. Heynen vince la sfida con il grande ex Bernardi, facendo ruotare gli uomini a disposizione. Tra i quali però c’è un certo Leon. Questa volta meno micidiale al servizio, ma imprendibile in attacco e soprattutto solido a muro. Come il resto dei Block Devils.

Buona anche la prestazione di Ter Horst. E sempre più convincente la regia di Travica, che sta migliorando l’intesa con i compagni.

E buona anche la reazione dei ragazzi di Heynen, che riprendono in mano l’inerzia del match dopo il rientro in partita di Piacenza nel terzo set.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Safety Conad Perugia 1-3

(22-25; 17-25; 25-18; 20-25)

Primo set

Primo set molto combattuto. Con Leon che si mette subito in mostra, prima in attacco e poi con un gran muro (3-4). Modena trova il punto del 10 pari e passa in vantaggio (17-16) con un pallonetto millimetrico.

L’errore dell’ex Russel dà il doppio vantaggio a Perugia (20-22). Vantaggio che la Sir mantiene fino alla fine e si prende il set 22-25).

Secondo set

Nel secondo set Perugia parta subito forte, portando sul +5 (3-8). Grande prestazione anche in fase difensiva per i Block Devils.

Il primo muro subito da Ter Horst vale il 7-13 per Piacenza. L’olandese, autore di una prestazione convincente, si riscatta subito.

Piacenza prova a reagire e risale fino al 10-15. Heynen richiama i suoi per evitare cali di tensione.

I Block Devils tornano in campo determinati. Piacenza, costretta a forzare, sbaglia invece molto. E così la Sir si porta sul +7 (13-20) con l’attacco fenomenale di Leon, che vola altissimo sopra il muro avversario.

Piacenza prova a reagire e si porta sul -5. Ma Leon ricaccia indietro i padroni di casa (16-22). Muro di Plotnytskyi per il punto numero 23 dei Block Devils. E poi arriva l’ace di Leon che dà a Perugia 8 palle set.

Il set lo chiude a favore di Perugia (17-25) Fabio Ricci.

Terzo set

Il terzo set si apre ancora all’insegna della parità. Leon non trova le misure nel servizio, ma alza ancora il muro. Modena però non vuole mollare di fronte al pubblico del PalaBanca.

Il break (5-7) per Perugia arriva con uno strepitoso muro di Plotnytskyi dopo una difesa al limite di Ricci.

Russel infiamma il PalaBanca (6-7). Ancora un muro per Perugia, con Solè. Che però viene murato nel suo colpo preferito (9 pari).

Sorpasso Piacenza sull’errore di Leon in attacco. Imitato da Ter Horst. Quattro punti consecutivi di Piacenza sul turno di battuta di Polo. E Heynen chiama il time out.

Plotnytskyi chiude bene l’attacco sul servizio di Grozer (12-11). Ma la difesa non riesce a fermare il tedesco, chiamato più volte dal suo regista Izzo.

Russel trova il punto del 14-11 dopo uno scambio prolungato. E il PalaBanca diventa una bolgia. I Block Devils devono riorganizzare il loro gioco e restare determinati.

Leon sbaglia ancora il servizio (15-12). Sbaglia pochissimo ora e difende bene Piacenza, che scappa. E Heynen richiama ancora i suoi.

L’inerzia del set non cambia: Ricci viene murato (17-12). Muro di Solè (17-14).

Ace di Plotnytskyi (19-17). Che però manda fuori il servizio successivo, come conferma il video check. /(20-17).

Vengono murati anche Leon e Ter Horst (23-17).

Grozer può giocarsi 6 palle set. Ma Russel va a segno nel secondo tentativo (25-18).

Quarto set

In avvio di quarto set ancora equilibrio. I Block Devils sono determinati in attacco, ma Piacenza non molla. Il break arriva con Ricci (2-4).

Travica d’astuzia e Leon a muro su Grozer portano la Sir sul 6-3.

Leon trova il secondo ace (5-8). Poco dopo la Sir trova un altro ace con Ricci, aiutato dal nastro (6-10).

E Perugia ritrova anche il muro (7-12) con Solè dopo due strepitosi recuperi di Colaci.

Piacenza non molla, ma Perugia riesce a tenere il vantaggio di +5. Leon sbaglia la palla del +6 (11-15).

Ora è Plotnytskyi a trovare continuità in attacco (13-19). E Bernardi richiama i suoi.

Il muro su Solè riaccende il PalaBanca (16-20). Sull’errore di Leon è Heynen a richiamare i suoi, per spezzare il turno di servizio di Grozer.

Russel accorcia, ma poi sbaglia il servizio (18-22). Leon trova il mani out per il punto del 23-18 dopo un lungo scambio.

Ricci non sbaglia e la Sir ha 4 palle match. Ed è sempre Ricci a chiuderla (20-25).

Grande reazione della Sir dopo le difficoltà del terzo set.

Mercoledì al PalaBarton arriva Padova.