Heynen, anche di fronte al Covid ironico comandante dei Block Devils

Vital Heynen si conferma un ironico comandante. Anche di fronte all’emergenza Coronavirus che sta interessando i suoi Block Devils. Nel dare la notizia della sua positività al virus, seguita a quella di gran parte dei suoi giocatori, l’allenatore della Sir ha usato l’ironia, alla sua maniera: “Avevo quasi tutta squadra positiva e io ancora non lo ero. Per cui mi stavo preoccupando di non essere stato sufficientemente vicino a loro. Invece è arrivata la notizia della positività”.

Heynen comunica di star bene, a parte un strana sensazione.

L’ultimo caso di positività in casa Sir, quello appunto di mister Heynen, conferma i tempi di incubazione del Coronavirus. Dai primi due casi di atleti positivi (Ricci e Solè) a pochi giorni dalla gara con Ravenna (l’ultima dei Block Devils, disputata il 25 ottobre) sono infatti trascorsi diversi giorni. Giorni che tutti i Block Devils e il loro allenatore, insieme agli altri dello staff, hanno trascorso in isolamento, come da protocollo.