Harleking, venerdì al Cantiere Oberdan di Spoleto - Tuttoggi.info

HERLEKING

di e con: Ginevra Panzetti / Enrico Ticconi

sound design: Demetrio Castellucci

light design: Annegret Schalke

costume: Ginevra Panzetti / Enrico Ticconi

direzione tecnica: Michele Piazzi

illustrazioni e grafica: Ginevra Panzetti;

con il supporto di: VAN, Tanzfabrik Berlin, PACT Zollverein, NAOcrea-Ariella Vidach-AiEP, KommTanz-Compagnia Abbondanza/Bertoni, L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, AtelierSì, C.L.A.P.Spettacolodalvivo; altri supporti: Cronopios-Teatro Petrella, Vera Stasi-Progetti per la Scena, Network Anticorpi XL

durata 40 min



Harleking è un demone dall’identità ambigua e multipla. Ricorda l’Arlecchino della Commedia dell’ar-te, un servo furbo mosso dalle inclinazioni più animali e un’inappagabile fame.

Il linguaggio di Harleking ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi ed oppo-sti, si fondono in un sistema metamorfico fluido in cui tutto può accadere, ma che tutto confonde. Af-fiora il ricordo di un’antica decorazione muraria, la Grottesca, in cui figure mostruose emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Figure grottesche, capaci di muovere il riso pur senza ral-legrare.

Il lavoro ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival Open Spaces ed è stato pre-sentato in numerosi festival europei. Nel 2019 è stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring Forward e dalla New Italian Dance (NID) Platform. Nel 2020 è invitato alla Tanzplattform Deutschland a Monaco.

Luogo: Cantiere Oberdan, Piazza San Gabriele dell’Addolorata, 2, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 28/03/2025

Data Fine: 28/03/2025

Ora: 21:00

Artista: Ginevra Panzetti / Enrico Ticconi

Prezzo: 10.00

Link: https://teatrostabile.umbria.it/spettacolo/harleking/