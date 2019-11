Halloween da “brividi” per 6 automobilisti “alticci”, patenti ritirate e denuncia

share

Più di 80 veicoli sono stati fermati dalla Polizia municipale di Gubbio, tra la notte di Halloween e il 1 novembre, durante servizi mirati al controllo dell’assunzione di bevande alcoliche da parte degli automobilisti.

Tra le zone di via del Teatro Romano, via Perugina, via Tifernate e nella frazione di San Marco sono state ben 6 le patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con valori oscillanti da 0,8 fino a 1,5 g/l di tasso alcolemico.

Nello specifico sono stati denunciati 5 eugubini e un gualdese (4 uomini e due donne), tra i 20 e i 40 anni. Oltre al ritiro immediato della patente gli interessati hanno dovuto immediatamente eleggere domicilio per le notificazioni e nominare un difensore di fiducia come previsto dalla vigente normativa.

share

Stampa