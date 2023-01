Guidava l'auto, poi è scomparsa: ricerche scattate nella notte

I controlli dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la 82enne ritrovata giovedì mattina a San Marco in buone condizioni

E’ stata ritrovata dai carabinieri, in località San Marco di Perugia, la donna di 82 anni che era scomparsa nella serata di mercoledì, dopo essere uscita in auto per andare in farmacia a Perugia. La donna è in buone condizioni.

Le ricerche erano scattate nella tarda serata di mercoledì e proseguite per tutta la notte, dopo che non era rientrata a casa. La donna stava guidando con la propria auto di ritorno dalla farmacia di via dei Filosofi, a Perugia.