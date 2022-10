Guida tir con la carta tachigrafica di un altro camionista

Fermato dalla polizia stradale: carta e patente ritirata, multa da 866 euro e 10 punti in meno sul certificato professionale

Guidava un tir con la carta tachigrafica di un altro camionista. Nella serata di sabato, intorno alle 23:30, gli agenti della Sezione della polizia stradale di Perugia, impegnati in un posto di controllo in un’area di servizio nei pressi del Comune di Torgiano, finalizzato alla verifica della normativa in materia di trasporto merci, hanno proceduto al controllo di un autoarticolato diretto verso Latina.

Durante le procedure di accertamento gli operatori hanno constatato che il conducente stava circolando con la carta tachigrafica di un’altra persona inserita nell’apparecchio cronotachigrafico, la strumentazione adibita al controllo della velocità e dei tempi di guida dei veicoli commerciali.