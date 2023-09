Guida senza patente un'auto non revisionata e non assicurata: sanzionato per oltre 6.000 euro - Tuttoggi.info

È stato sorpreso alla guida di un’auto senza patente, senza copertura assicurativa e non revisionata: per questo un cittadino albanese di 34 anni è stato sanzionato per un ammontare complessivo di oltre 6.000 euro e l’auto sottoposta al fermo amministrativo. A scoprirlo gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine durante i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine.

I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, si sono concentrati nell’assisano e a Santa Maria degli Angeli che, lo scorso fine settimana, con i festeggiamenti legati alla Cavalcata di Satriano, sono diventate meta di numerosi turisti e visitatori. Pattugliate le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche per prevenire i reati predatori e gli scippi. Controllate anche le zone residenziali per scongiurare il fenomeno dei furti in abitazione e gli esercizi pubblici; oltre all’uomo senza patente, identificate complessivamente 130 persone e sottoposti a verifica 72 veicoli.