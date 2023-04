Guida senza patente e minaccia i carabinieri, denunciato

Ponte San Giovanni, il 53enne aveva tentato prima di fuggire in auto ai militari, che lo hanno raggiunto e fermato

I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno denunciato un pluripregiudicato italiano 53enne per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine sia per i precedenti penali che per il fatto di non essere titolare di patente di guida, è stato riconosciuto dai carabinieri mentre era alla guida di un’autovettura in compagnia di un soggetto albanese con precedenti di polizia.

L’uomo ha repentinamente accelerato al fine di eludere il controllo, venendo fermato solo dopo numerose intimazioni da parte dei carabinieri che si erano posti al suo inseguimento.

Non pago l’uomo, una volta fermato, si è scagliato contro gli operanti minacciandoli nel vano tentativo di farli desistere dal compimento del proprio dovere.

Il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per guida senza patente, con contestuale fermo amministrativo del veicolo da lui condotto.