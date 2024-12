Guida l'auto senza patente: scoperto durante i controlli anti furti e denunciato - Tuttoggi.info

Controlli straordinari del territorio ad Assisi per prevenire i reati predatori e i furti in abitazione: 81 le persone identificate. Denunciato un conducente per guida con patente revocata.

Nell’ambito dell’intensificazione ad Assisi dei controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Polizia di Stato di Perugia con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, tra i quali i furti in abitazione, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno denunciato un uomo, classe 1978, sorpreso alla guida con patente revocata.Nello specifico, mentre erano impegnati in un posto di controllo, i poliziotti hanno notato un’auto procedere con fare sospetto; hanno quindi deciso di fermare il conducente e sottoporlo ad una verifica più approfondita.Dagli accertamenti è emerso che il 45enne era sprovvisto di patente poiché revocata; l’auto, inoltre, risultava essere stata sottoposta a fermo amministrativo.Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida con patente revocata. Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione amministrativa di 5100 euro per le violazioni del Codice della Strada.I controlli delle volanti del Commissariato di P.S. di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, sono poi proseguiti con il pattugliamento delle principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone più trafficate della città al fine di prevenire anche gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato 7 posti di controllo e numerosi pattugliamenti delle zone residenziali, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.Nel corso delle attività di prevenzione indicate gli agenti hanno identificato 81 persone e sottoposto a verifica 22 veicoli.Le verifiche hanno interessato gli esercizi pubblici, 5 quelli sottoposti a controllo, dove si è proceduto a identificare gli avventori, al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.