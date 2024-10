Guida in stato di ebbrezza e stupefacenti: 5 denunce e 2 segnalazioni nel ternano - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Giove e dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Amelia hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza, un 31enne di origini calabresi e una 21enne amerina, sorpresi alla guida con un tasso tre volte superiore ai limiti di legge, e una 25enne ternana, nei confronti della quale è scattato il sequestro amministrativo del veicolo.

Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Terni come assuntore di sostanze stupefacenti un 23enne ternano che nascondeva un grammo di hashish.

Complessivamente, nel fine settimana, i Carabinieri dell’amerino hanno controllato 112 veicoli e identificato 146 persone.

Narni

I militari della Stazione di Narni hanno invece deferito, per guida in stato di ebbrezza, una 47enne ternana coinvolta in un autonomo sinistro stradale, e per la violazione del DASPO urbano, un 33enne straniero controllato all’esterno di un bar.

Terni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, infine, hanno segnalato un soggetto di origine nordafricana trovato in possesso di un grammo di cocaina

I militari ternani hanno identificato 45 persone e controllato 38 veicoli. Hanno contestato 8 violazioni al codice della strada e ritirato due patenti per sorpasso in prossimità di intersezioni; un veicolo è stato sequestrato poiché privo di copertura assicurativa. A una 28enne è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.