Guida alticcio e contromano in centro a Cannara, fermato dai Carabinieri - Tuttoggi

Nottata movimentata quella appena passata a Cannara.

La pattuglia della locale Stazione Carabinieri è riuscita a rintracciare una giovane 22enne cannarese colpita da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina commessi nel 2016/17, emesso dal Tribunale di Spoleto.

Poco dopo si è imbattuta in un automobilista, un 22enne del posto, che tranquillamente circolava a bordo della propria autovettura per una delle vie principali, ma contromano, creando notevole pericolo per la circolazione stradale ed eventuali pedoni.

Il giovane, in palese stato confusionale, è stato subito sottoposto al test dell’etilometro con l’ausilio della locale Aliquota Radiomobile, risultando positivo. Il 22enne è stato sanzionato amministrativamente.