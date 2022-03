Guerra, informazione e disinformazione al Festival del giornalismo 2022

La manifestazione ideata da Arianna Ciccone e Chris Potter torna dopo lo stop di due anni a causa della pandemia | Il programma

Dopo due anni di stop a causa della pandemia Covid, il Festival internazionale del giornalismo torna a Perugia (dal 6 al 10 aprile). La guerra in Ucraina, la conquista talebana dell’Afghanistan, ma anche i conflitti che insanguinano tante aree del mondo e che non sono sotto i riflettori internazionali, hanno spinto Arianna Ciccone e Chris Potter a mettere al centro di questa edizione il tema dell’informazione (e della disinformazione) nelle zone di guerra. Temi che si accompagneranno ad altri di stretta attualità, come i cambiamenti climatici, i diritti umani e civili, la giustizia sociale. Come sempre, il Festival del giornalismo affronterà dunque più tematiche, anche con esperienze dirette (240 gli incontri ai quali parteciperanno 600 speaker).

“Al festival – ha spiegato Arianna Ciccone presentando il programma – ci saranno i nostri fratelli e sorelle ucraini e russi, giornalisti e giornaliste impegnati da anni per raccontare i loro paesi ai loro concittadini e al mondo. Fra questi Meduza.io e Kyiv Independent, che saranno insieme anche nello stesso panel”.

Festival del giornalismo 2022

il programma completo

All’edizione del Festival internazionale del giornalismo lavoreranno volontari provenienti da ) Paesi.

Spazio anche all’informazione locale, con il concorso, organizzato dalla Camera di Commercio dell’Umbria, “Raccontami l’Umbria”.

Il sindaco Andrea Romizi ha salutato con soddisfazione il ritorno, in presenza, del Festival del giornalismo, di cui Perugia è stata privata per due anni a causa della pandemia. Anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, nel contesto internazionale ed anche per la realtà locale.