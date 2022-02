Guerra in Ucraina, preghiere religiose e laiche

Condanna unanime da parte di tutte le forze politiche in Regione, le preghiere nelle chiese cattoliche e ortodosse e l'appello della Marcia della Pace

Guerra in Ucraina, dall’Umbria preghiere religiose e laiche. Mentre gli oltre 4500 cittadini ucraini che vivono in Umbria sono in apprensione per le sorti dei loro cari rimasti nelle città attaccate dall’esercito russo, arrivano da più parti gli appelli per far tacere le armi.

Le preghiere religiose

La comunità religiosa ucraina e quella cattolica si sono ritirate in preghiera.

… e quelle laiche

Unanime la condanna alla guerra da parte dei gruppi consiliari regionali umbri. “Non possiamo accettare che la parola guerra – scrivono in una nota congiunta i capigruppo Simona Meloni (Pd), Eleonora Pace (FdI), Thomas De

Luca (M5S), Stefano Pastorelli (Lega), Paola Agabiti (Tesei presidente),

Andrea Fora (Patto civico), Roberto Morroni (FI) e Vincenzo Bianconi (Misto) – torni ad echeggiare in Europa, riportando d’attualità situazioni tragiche, conflitti e devastazioni che pensavamo di aver accantonato per sempre, relegandole ai periodi bui del confronto diplomatico sostituito dallo scontro armato. L’Unione europea, ogni singolo Stato e ogni Regione devono fare tutto quanto possibile per porre fine fin da subito ad una aggressione militare che finirà, come sempre accade, per provocare morti civili, lutti e sofferenze in popolazioni innocenti, che non meritano di tornare a sentire tuonare i cannoni”.

Le forze politiche umbre chiedono che le controversie internazionali vengano risolte dalla diplomazia e non con le armi. “L’Umbria, terra del messaggio di pace lanciato da San Francesco e Aldo Capitini – concludono – deve levare la propria voce contro questo assurdo conflitto, senza divisioni o distinguo”.

La capogruppo del Pd Simona Meloni ha poi chiesto la convocazione

straordinaria dell’Assemblea legislativa sul conflitto russo – ucraino.



Marcia della Pace: “Negoziate!”

“Negoziate! Negoziate! Negoziate!” è l’accorato appello della Marcia della Pace Perugia-Assisi. Che chiede di uscire dalla logica delle sanzioni e delle risposte colpo su colpo. Facendo proprio l’appello di Papa Francesco a tutti, credenti e non credenti, alla Giornata di digiuno per la pace del prossimo 2 marzo.

Bassetti e l’incontro di Firenze

Il conflitto in Ucraina al centro anche di “Mediterranea, frontiera di pace 2”, in corso di svolgimento a Firenze. Evento promosso dalla Cei e fortemente voluto dal suo presidente, il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, a cui partecipano oltre 120 delegati tra vescovi e sindaci di 30 Paesi dell’area del Mediterraneo.