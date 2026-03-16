Gubbio, la Lega: no alle pale eoliche alte 200 metri - Tuttoggi.info

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Gubbio, la Lega: no alle pale eoliche alte 200 metri

Redazione

Gubbio, la Lega: no alle pale eoliche alte 200 metri

Lun, 16/03/2026 - 08:21

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Il Gruppo Consiliare Lega Gubbio ha fortemente voluto e votato l’ordine del giorno con cui il  Comune si oppone all’installazione di grandi impianti eolici nel nostro territorio. 
Il documento, presentato dal centrodestra e successivamente condiviso da quasi tutte le forze politiche dell’Assemblea cittadina, è stato approvato con ampia maggioranza. 

Secondo i progetti presentati, nel territorio di Gubbio potrebbero sorgere quattro parchi eolici con pale alte circa 200 metri. Per avere un termine di paragone, il Palazzo dei Consoli misura circa 60 metri: le nuove pale sarebbero quindi oltre tre volte più alte. 
Un intervento di queste dimensioni rischierebbe di modificare profondamente il paesaggio dei  crinali eugubini, con possibili ripercussioni anche sull’attrattività turistica del territorio e sulla tenuta idrologica.

Non siamo contrari alla transizione ecologica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, fonte 
importante di sviluppo economico e occupazionale ma riteniamo necessario tutelare l’equilibrio ambientale del nostro territorio. Per questo chiediamo che vengano valutati modelli alternativi e più sostenibili, come impianti fotovoltaici di piccola scala. 
Rivolgiamo infine un invito a tutti gli Eugubini ed alle associazioni cittadine affinché per 
qualsiasi suggerimento e chiarimento, vogliano considerare la Lega Gubbio a disposizione. 

Lega Gubbio 

Luogo: Via Reposati, 34, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA

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