Guasto alla rete idrica tra Amelia e Narni, tecnici del SII in azione - Tuttoggi

Possibili disagi per momentanea assenza di acuqa

Il Servizio Idrico integrato comunica che si è verificato un guasto ad un tratto della conduttura che passando per Narni alimenta il serbatoio di Monte Arnata Basso. Il problema ha interessato la frazione di Capitone di Narni e l’area di Amelia e della frazione amerina di Macchie.

Tecnici in azione

Le squadre di tecnici e operai sono già state attivate e si trovano sul posto per eseguire le riparazioni nel più breve tempo possibile. Per cercare di garantire la continuità idrica, il Sii sta facendo ricorso al serbatoio di Monte Arnata Alto per evitare interruzioni prolungate.

Possibili disagi

Non si esclude comunque la possibilità di temporanei e circoscritti disservizi. Il Sii si scusa per la situazione del tutto imprevedibile.