Guasto al telefono da 3 mesi, operatore promette soluzione e rimborso - Tuttoggi

Dopo la segnalazione di Federconsumatori, TIM si attiva

Una disavventura con la Tim, che si è trasformata in una odissea. Ma ora arriva il lieto fine, visto che dopo la segnalazione di Federconsumatori Perugia sul guasto al telefono, l’azienda riconosce l’errore, si scusa, promette celeri risoluzioni e anche un risarcimento. “TIM – si legge in una breve nota – desidera scusarsi con il cliente per il disagio subìto, dovuto ad un disallineamento dei sistemi che non ha consentito una corretta gestione della sua segnalazione. L’azienda, nel rassicurare l’interessato che l’intervento tecnico per il ripristino del servizio di fonia verrà effettuato quanto prima, coglie l’occasione per informarlo che gli verranno riconosciute le indennità previste in materia dal regolamento di servizio”.

La denuncia era arrivata nel weekend da Federconsumatori, che rende nota la situazione limite che si è verificata ad Assisi. “Da tre mesi e mezzo senza telefono con la Tim che non risolve il problema, non dà spiegazioni all’utente ma continua a mandare le bollette“, spiegava il presidente di Federconsumatori Perugia Alessandro Petruzzi, secondo cui “il telefono rimaneva inattivo anche se l’azienda mandava messaggi sul numero di cellulare del mio assistito dicendo che era tutto risolto. Lo stesso riprendeva il telefonino e faceva presente che non era così”. Un anda-e-rianda andato avanti per tre mesi, fino alla soluzione promessa per il guasto al telefono da Tim a inizio settimana.