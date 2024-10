Guasto al Data Center, in tilt Cup e ricette mediche digitali

Prenotazioni al Cup e ricette digitali dei medici a singhiozzo a causa di un guasto al Data Center Regionale.

PuntoZero informa che in queste ore il proprio personale è impegnato, in stretta collaborazione con il fornitore, per risolvere la problematica al fine di riportare i servizi alla normalità nel minor tempo possibile, nonostante la complessità dei sistemi.

A causa del guasto si stanno verificando rallentamenti significativi che coinvolgono servizi quali il Cup e la prescrizione della ricetta dematerializzata da parte dei medici.

“Puntozero – si legge in una nota – si scusa con i cittadini e i professionisti coinvolti nel disservizio per i disagi creati, confidando nella comprensione da parte dell’utenza”.