Guardia medica in Valnerina, rimborsi carburante e affitto a chi accetta il posto - Tuttoggi.info

Guardia medica, vanno coperte 7 posizioni

Il servizio di continuità assistenziale – ex guardia medica – infatti nonostante l’impegno della direzione strategica e degli uffici competenti e l’emanazione di numerosi avvisi pubblici da parte della Usl Umbria 2 per il reclutamento dei medici, presenta numerose criticità per la copertura completa dei turni, con la situazione che tenderà ad aggravarsi in seguito a prossime rinunce, trasferimenti e pensionamenti. Tutti i bandi emessi finora (5, da maggio 2022 a gennaio 2023) sono andati deserti per questo territorio. Nell’ultimo anno il servizio in Valnerina è stato rimodulato, tra le proteste delle amministrazioni locali, ma a breve non basterà più nemmeno questo: servono infatti 4 sostituti al momento, mentre altre 3 posizioni resteranno scoperte a breve per trasferimenti e rinunce. A gennaio 2023, a fronte delle 2616 ore previste per la copertura di tutte le sedi sono assicurate 1122 ore mensili (tra titolari e sostituti) restano scoperte circa 462 ore mensili.

Guardia medica in Valnerina, l’obiettivo da raggiungere

Da qui l’intervento economico della Regione Umbria che, attraverso una rimodulazione delle risorse della Legge di Stabilità relative all’ambito “Salute”, ha previsto, per i prossimi due anni incentivi a coloro che forniranno un contributo per la copertura completa dei turni di continuità assistenziale. L’obiettivo è quello appunto di coprire 2616 ore mensili da erogare nelle strutture di Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Arrone (turni notturni dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi sempre dalle 8 alle 20); Sellano (primi 15 giorni del mese turni notturni dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi dalle 8 alle 20); Cerreto di Spoleto (secondi 15 giorni del mese turni notturni dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi dalle 8 alle 20); Piedipaterno e Preci (prefestivi e festivi in orario diurno dalle 8 alle 20). Attualmente, invece, i turni notturni dalle 20 alle 8 e prefestivi e festivi dalle 8 alle 20 risultano garantiti soltanto a Norcia, Cascia ed Arrone; a Monteleone e Cerreto solo nei fine settimana, mentre il notturno infrasettimanale è garantito rispettivamente da Cascia e Norcia. A Sellano la guardia medica è coperta da Foligno, mentre a Piedipaterno e Preci il servizio di continuità assistenziale risulta al momento non attivo.

I benefit previsti per i medici che accetteranno il posto

I professionisti che aderiranno al progetto regionale beneficeranno di un rimborso spese per il carburante, previsto per chi coprirà distanze residenza – sede operativa superiori a 20 chilometri e rimborso affitti ai non residenti, fino ad un massimo di 250 euro mensili, nel periodo di incarico.

La Direzione Strategica della Usl Umbria 2 avrà quindi il compito di attivare il programma con l’impegno, in caso di esito positivo, di mantenere invariata la quota di risorse aggiuntive al termine della sperimentazione che riguarderà ben tre distretti dell’azienda sanitaria (distretto sanitario della Valnerina con i Comuni di Norcia, Preci, Cerreto di Spoleto, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino; distretto sanitario di Foligno con il Comune di Sellano; Distretto Sanitario di Terni con i Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino e sede del servizio ad Arrone).