“Guarda Marsciano dalla finestra e… sogna”, premiati i vincitori - Tuttoggi

“Guarda Marsciano dalla finestra e… sogna”. Il contesto fotografico online, organizzato dalla Pro-loco di Marsciano e dal Circolo storico culturale Sandro Pertini in collaborazione con il Comune durante il lockdown, trova ora la sua conclusione con la premiazione dei 9 vincitori, ovvero i primi tre classificati per ognuna delle tre sezioni: fotografia, numero di like, commenti (che chi voleva poteva aggiungere a didascalia della foto scattata). Sono state 205 le foto inviate dai marscianesi per partecipare al contest.

La cerimonia di premiazione, condotta da Sabrina Bazzanti, è avvenuta nel pomeriggio di sabato 20 giugno presso la sala Aldo Capitini in Municipio, alla presenza del sindaco di Marsciano Francesca Mele, del presidente della Pro-loco Sauro Barbarossa e del presidente del Circolo Sandro Pertini Francesco Matteucci. “Questa premiazione che possiamo fare in presenza, seppur con tutte le misure di sicurezza, – ha sottolineato il sindaco ringraziando gli organizzatori e tutti i partecipanti all’iniziativa – ci restituisce finalmente anche un po’ di normalità dopo il lockdown e il disagio dovuto all’isolamento che tutti abbiamo vissuto e che anche dalle foto scattate riesce ad emergere, insieme alla bellezza dei paesaggi del nostro territorio. La grande partecipazione e qualità dei lavori inviati è la misura del bel successo di questa iniziativa, con tante foto e tanti pensieri scritti che ci accompagnano in un percorso molto suggestivo, in un momento particolare della storia di tutti noi”.

Ecco i primi tre classificati nelle varie sezioni ai quali sono andati in premio libri sul paesaggio e la storia di Marsciano e attestati, tra cui la pergamena predisposta dal Circolo Sandro Pertini per i premiati nella sezione “commenti”.

Sezione fotografia: 1° classificato Claudio Fasci – 2° classificato Armando Temperoni – 3° classificato Ivano Marchetti.

Sezione numero di like: 1° classificato Filippo Montegiove – 2° classificato Nicola Marianeschi – 3° classificato Daniele Giannoni.

Sezione commenti: 1° classificato Gessica Burnelli – 2° classificato Armando Temperoni – 3° classificato Marusca Ceccarini. L’iniziativa, come hanno annunciato i presidenti delle due associazioni organizzatrici, Sauro Barbarossa e Francesco Matteucci, sarà ripetuta anche in futuro. Un concorso che si caratterizzerà, come avvenuto in questa prima edizione, su due livelli, quello fotografico e quello didascalico, ovvero con la scrittura di brevi pensieri a commento delle foto.