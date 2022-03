Gualdo Tadino, al via campagna "Insieme per l’Ucraina" - Tuttoggi

Parte oggi (3 marzo) la gara di solidarietà a sostegno dei popoli colpiti dalla guerra | Venerdì 4 marzo riunione operativa in Municipio con tutte le associazioni di Volontariato

E’ attiva da oggi (3 marzo) la campagna “Insieme per l’Ucraina” promossa dal Comune di Gualdo Tadino e rivolta a tutti coloro che vogliono offrire il proprio sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra.

Sarà possibile offrire il proprio sostegno in diversi modi e per farlo in modo efficace è importante seguire queste indicazioni: coloro che a qualsiasi titolo ospitano o forniscono alloggio a cittadini provenienti dall’Ucraina dovranno compilare una “Dichiarazione di Ospitalità” in modo tale da censire la popolazione in arrivo. Il Modulo da compilare è disponibile nel sito del Comune o presso gli Uffici Comunali dell’Anagrafe e della Polizia Municipale, dove sarà possibile anche effettuare in loco la dichiarazione.

Successivamente, stante la pandemia da Covid-19 tuttora in corso, sarà importante tracciare la situazione sanitaria degli ospitanti ucraini, che dovranno effettuare un tampone gratuito, che sarà eseguito a domicilio, per verificare o meno la positività al Covid-19 e poterli successivamente aiutare.

Inoltre, viste le prime indicazioni arrivate a livello nazionale, al fine di evitare raccolte spontanee di generi vari (alimentari, vestiti, ecc.) al momento ritenute non prioritarie, i cittadini e le imprese gualdesi che lo vorranno potranno offrire il proprio sostegno sottoforma di un aiuto economico tramite: una donazione a Codice Iban Comune di Gualdo Tadino – IT 34 K 02008 38473 000041143562 – Unicredit Spa Filiale di Gualdo Tadino, Causale: Insieme per l’Ucraina, oppure un acquisto di medicinali presso le farmacie gualdesi, che hanno deciso di avviare delle raccolte di prima necessità di cui è stato richiesto l’invio (come antidolorifici, antinfiammatori e antipiretici).

A corredo di queste preziose indicazioni da seguire, per coordinare al meglio la campagna di aiuti umanitari “Insieme per l’Ucraina”, nella giornata di venerdì 4 marzo, presso il Municipio, alle ore 15, si terrà una riunione operativa con tutte le Associazioni di volontariato del territorio dove saranno fornite ulteriori informazioni. Per tutti coloro che necessitano di ulteriori indicazioni è possibile telefonare alla Segreteria del Sindaco ai numeri 075-9150223/274 o inviare una email a: segreteriasindaco@tadino.it