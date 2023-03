Gualdo Tadino, rissa notturna: “Via Storelli è tutta insanguinata”

La denuncia degli utenti sui social. Episodio di violenza tra stranieri

Rissa notturna in via Storelli, con i cittadini che si sono svegliati e l’hanno trovata tutta insanguinata. L’episodio di violenza ha visto contrapporsi un gruppo di stranieri di diverse nazionalità, sfidatisi a colpi di bastonate. Sono dovuti intervenire i carabinieri e i tecnici del 118, probabilmente allertati dai cittadini che abitano la zona.

“Scazzottata con uso di bastoni e se non bastasse incidente di moto che è arrivata in senso contrario e non è riuscita a fare la curva della tabaccheria“, è stato scritto in alcuni commenti social dove si sottolineata lo stato della via al risveglio.