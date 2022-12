Gualdo Tadino, in arrivo quasi 3 milioni per ex Ipc "Gli daremo nuova vita" - Tuttoggi

Le risorse, che permetteranno di ristrutturare e restituire a nuova vita un’altra importante opera della città, si sommano a quelle già ottenute pochi mesi fa, e che faranno arrivare a Gualdo Tadino, grazie al PNRR, 1,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Cerqueto e 1.614.660 milioni concessi dal Ministero dell’Istruzione per la costruzione di due nuove palestre a Cartiere e Cerqueto (senza contare altri 176.000 euro dal PNRR per la transizione digitale e 451.532 euro destinati al PNRR Istituzione Scuola 4.0, ripartiti tra “Casimiri” e Istituto Comprensivo)

“Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Jada Commodi (nella foto) – per questo ennesimo successo frutto di un grande lavoro di squadra e della capacità di programmare il futuro della nostra città. Abbiamo ottenuto un nuovo finanziamento di quasi 3 milioni di euro che ci consentirà di restituire a vita nuova un importante struttura come l’ex IPC, tra l’altro situata in una posizione strategica, vicina al centro storico, a due plessi scolastici ed al Teatro Don Bosco“.