Gualdo Tadino, in arrivo avvisi di accertamento per Tasi 2014 e Imu 2015

A breve l’Ufficio Tributi del Comune di Gualdo Tadino provvederà ad inviare ai contribuenti che non risultano in regola con i pagamenti gli avvisi di accertamento riguardanti la Tasi 2014 e l’Imu 2015.

L’Ufficio Tributi fa presente che gli avvisi di accertamento sono generati a seguito di controlli incrociati tra la Banca dati del vigente Catasto Edilizio Urbano con la Banca dati relativa a Tari, Tasi, Imu e alle dichiarazioni presentate.

Qualora la situazione reale non fosse rispondente a quella riportata negli avvisi di accertamento (ad esempio: se gli immobili sono stati venduti; se il fabbricato rappresenta la propria abitazione principale; se il versamento è stato regolarmente eseguito ma non risulta acquisito; se spettavano detrazioni e/o riduzioni d’imposta, ecc. ecc.) e considerata la complessità della materia trattata, l’interessato è pregato di produrre all’Ufficio Tributi, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso (o degli avvisi) ogni atto, documento o informazione utile ad aggiornare e perfezionare la sua posizione Imu/Tasi. Trascorso infruttuosamente tale termine e in assenza di documentazione presentata, il provvedimento di accertamento si deve intendere accettato dal contribuente.

L’Ufficio Tributi (presso la sede municipale in Piazza Martiri della Libertà n. 4, primo piano, stanza n. 19) è comunque a completa disposizione dei contribuenti per fornire ogni utile chiarimento anche al fine di prevenire, in uno spirito di fattiva collaborazione, l’instaurarsi di qualsiasi azione contenziosa. L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00. Possono essere richiesti chiarimenti anche tramite Pec (gualdotadino@letterecertificate.it), e-mail (tributi@tadino.it) o telefono (075/9150204-205-241-281).

