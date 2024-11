Gualdo Tadino, il "Gruppo Sorgente" di Protezione Civile celebra 34 anni di attività - Tuttoggi.info

Il “Gruppo Sorgente” di Protezione Civile di Gualdo Tadino festeggia quest’anno il suo 34° anniversario, segnando un importante traguardo per la storica associazione di volontariato.

Fondato l’8 novembre 1990 – con la denominazione Protezione civile di Gualdo Tadino e Nocera Umbra – il gruppo è stato istituito con la delibera n° 139 del Consiglio Comunale, su iniziativa dell’allora sindaco Rolando Pinacoli e dell’assessore Paolo Bazzucchi. Negli anni, il Gruppo Sorgente si è evoluto, diventando nel 1997 una realtà comunale indipendente e assumendo l’attuale nome. Da allora, è stato un pilastro di sicurezza e supporto per la comunità, intervenendo in emergenze locali e nazionali, dalle catastrofi naturali alle crisi umanitarie, con dedizione e professionalità.

Il Gruppo Sorgente ha partecipato a numerose emergenze, tra cui il terremoto che colpì Umbria e Marche nel 1997, la missione umanitaria in Kosovo nel 1999 e le alluvioni di Casale Monferrato e delle Cinque Terre. Più recentemente, i volontari hanno supportato il Comune durante la pandemia di Covid-19, fornendo assistenza nei centri vaccinali locali, e hanno contribuito alla gestione dell’emergenza ucraina, aiutando gli sfollati a trovare un rifugio sicuro.

Oggi, il gruppo conta 32 volontari, di cui 25 già operativi e 7 nuovi membri in formazione. Inoltre, nel 2018 è stata creata una squadra speciale, il “Sorgente Allert Team”, dedicata a interventi ad alto rischio come l’antincendio boschivo, con volontari formati in corsi specifici. Nel corso degli anni il Gruppo Sorgente ha ottenuto anche importanti riconoscimenti, diventando nel 2000 un’associazione di volontariato registrata e, successivamente, un’organizzazione ufficiale di protezione civile nazionale. Con la riforma del Codice del Terzo Settore, nel 2022 ha aggiornato la propria denominazione in “ODV Gruppo Sorgente Gualdo Tadino PG”.

L’anniversario di quest’anno è anche un’occasione per ricordare Massimiliano Rondelli, storico coordinatore del Gruppo Sorgente, che fu tra i primi a intervenire nel terremoto del 1997, lavorando instancabilmente a fianco del sindaco Rolando Pinacoli per portare soccorso alla popolazione. Era una figura chiave, un uomo che viveva il volontariato con passione e dedizione. Diceva spesso: “Faccio il bancario per campare, il volontario per dare un senso alla vita”. Il suo spirito e il suo impegno rimangono una fonte di ispirazione per tutti i volontari del gruppo.

Il Gruppo Sorgente continua a collaborare con associazioni locali come Caritas, Banco Alimentare e FAI, partecipando a eventi e iniziative che promuovono la coesione sociale e il sostegno alle persone in difficoltà. Inoltre, prende parte ogni anno alla campagna di avvistamento incendi boschivi. Sebastien Mattioli, responsabile per la comunicazione, ha dichiarato: “Celebrare 34 anni di attività è per noi un momento di orgoglio e di riflessione sul percorso svolto. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno, nel nome di chi ha dato tanto per questo gruppo e per la nostra comunità”.