Gualdo Tadino, gli amministratori si riducono indennità del 13%

share

Gli amministratori del Comune di Gualdo Tadino si riducono le indennità del 13%, in coerenza con lo spirito di sacrificio richiesto da anni ai cittadini.

Un nobile gesto, fortemente voluto da sindaco, giunta e presidente del Consiglio Comunale, che hanno voluto dare un segnale forte in un periodo non semplice dal punto di vista economico come quello attuale. I soldi risparmiati saranno poi destinati ad altre iniziative utili per la comunità.

Determinata anche da una delibera di Giunta è così scattata, da subito (giugno 2019), la riduzione dell’indennità di funzione per i suddetti amministratori. Ecco le cifre (gli importi si intendono al lordo) nel dettaglio:

• Sindaco: € 2.547, 63 (€ 2.928,31 -13%)

• Vicesindaco € 1.401,20 (€ 1.610,57 -13%)

• Assessori € 1.146,43 (€ 1.317,74 -13%)

• Presidente Consiglio comunale € 1.146,43 (€ 1.317,74 -13%)

“In questo periodo di crisi economia e sociale – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – abbiamo voluto lanciare un segnale per far capire ai cittadini il nostro modo di intendere la carica amministrativa. Abbiamo deciso di ridurre volontariamente le nostre indennità di funzione del 13%, nonostante queste non siano lontanamente paragonabili a quelle di coloro che ricoprono incarichi pubblichi sovracomunali. Un gesto per affermare l’intenzione di contenere i costi della politica e che permetterà, con il risparmio ottenuto, di destinare queste somme ad altre iniziative utili per la comunità gualdese”.

share

Stampa