Grosso tavolo di ferro sulla carreggiata, pericolo evitato dalla Polizia

Una automobile è andato contro l'oggetto, uscendo illeso

Ieri sera, gli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Foligno, sono intervenuti all’altezza dello svincolo di Foligno Nord in direzione Spoleto, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un grosso oggetto pericoloso che invadeva gran parte della carreggiata.

Un tavolo di ferro sulla carreggiata

Giunti immediatamente sul posto, dopo aver individuato l’oggetto, un grosso tavolo in ferro, gli agenti hanno provveduto in sicurezza a rallentare temporaneamente e a deviare il flusso veicolare. Successivamente, con non poche difficoltà visto anche il peso dell’oggetto, gli agenti hanno recuperato il tavolo, probabilmente scivolato da qualche mezzo in transito sull’arteria stradale.

L’incidente

Successivamente, gli agenti hanno prestato soccorso a un utente della strada che, poco prima, era entrato in collisione con l’oggetto presente sulla carreggiata. Fortunatamente l’uomo è rimasto illeso. Dopo aver tranquillizzato il conducente che, nel frattempo, si era fermato al lato della strada, gli agenti hanno effettuato i rilievi finalizzati a chiarire la dinamica del sinistro. In breve tempo, la viabilità è stata ripristinata senza particolari disagi per la circolazione e senza il verificarsi di altri incidenti.