Grifonissima, gruppo Grifo agroalimentare sponsor tecnico - Tuttoggi

La cooperativa umbra vicina a sport e comunità, sostiene la Grifonissima in questa edizione simbolica: nei pacchi gara ci saranno latte e formaggi

Il Gruppo Grifo Agroalimentare è sponsor tecnico della 40esima edizione della Grifonissima, che si svolgerà a Perugia domenica 16 maggio.

L’azienda cooperativa umbra si conferma anche quest’anno a fianco della storica manifestazione podistica perugina, ribadendo la sua attenzione verso lo sport, la sana alimentazione e il territorio. Per i pacchi gara, che saranno consegnati agli atleti iscritti all’evento al loro arrivo allo Stadio Santa Giuliana, il Gruppo Grifo ha fornito prodotti come latte e formaggi.

“Questa – ha commentato Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare – è un’edizione che assume ancora più valore e testimonia la voglia di ricominciare. Un punto di ripartenza per il mondo dello sport e per tutta la comunità, e noi non potevamo far mancare il nostro contributo”.