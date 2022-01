Grifoni negativi al Covid, ma 2 in isolamento per contatto con positivi VIDEO

Il resto della squadra, visto l'esito dello screening, domenica ha disputato gli allenamenti come da programma

Non c’erano due giocatori del Perugia alla ripresa degli allenamenti, domenica 2 gennaio. La società biancorossa ha spiegato che nel corso delle procedure di screening effettuate in mattinata, cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra per la ripresa dell’attività agonistica, non sono emerse positività al Covid-19. Ma due giocatori sono rimasti in isolamento fiduciario al proprio domicilio perché venuti a contatto con un positivo.

Il resto della squadra si è allenato come d a programma.