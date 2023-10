Grifoncelli: bene l’Under 16, riscatto per la Primavera

I risultati delle squadre giovanili del Perugia nell'ultima giornata di campionato

Il vivaio del Perugia è in fermento e i giovani talenti biancorossi stanno mostrando buone cose nelle competizioni giovanili, pur con qualche delusione che chiama al pronto riscatto. In questa breve rassegna, analizzeremo i recenti risultati delle quattro principali categorie giovanili: Under 15, Under 16, Under 17 e la squadra Primavera.

Under 15: una sconfitta che fa crescere

L’Under 15, allenata da Gatti e Raschi, ha subito una sconfitta in casa contro il Monterosi, dopo due vittorie consecutive. Nonostante questa battuta d’arresto, il Perugia è pronto al riscatto con la Vis Pesaro. Sfida in programma per il 15 ottobre.

Under 16: vittoria d’autorità

Nel campionato Under 16, l’entusiasmo è alle stelle. Gli allenatori Anelli-Romoli possono sorridere grazie ai risultati ottenuti. La squadra ha bissato il successo ottenuto all’esordio contro l’Avellino, travolgendo la Fermana con un netto 4-1. I marcatori di questa vittoria sono stati Pepe, Dottori, Merico e Ciani. Attualmente, l’Under 16 è in vetta alla classifica a pari merito con l’Ancona e prossimamente affronterà il Sorrento in casa il 15 ottobre.

Under 17: sconfitta dolorosa

Stessa sorte dell’under 15 per l’under 17. Sconfitta contro il Monterosi per 5-4 in una partita caratterizzata da una serie di gol da entrambe le parti. Nonostante questa delusione, i giovani biancorossi mostrano spirito combattivo e cercheranno di risalire la classifica. Attualmente al nono posto, il Perugia è chiamato al riscatto contro il Vis Pesaro il 15 ottobre.

Primavera: riscatto e ambizioni

Dopo la sconfitta con il Benevento, il Perugia Primavera si riscatta e batte 3-1 il Monopoli fuori casa. Per l’under 19 biancorossa a segno Ronchi, Patrignani e Lomangino. Questa vittoria fa volare i ragazzi di Formisano all’ottavo posto in classifica, a pari merito con il Napoli. L’obiettivo è chiaro: continuare a migliorare e puntare alle posizioni di vertice. Il prossimo impegno è fissato per il 21 ottobre a Perugia, contro il Palermo, uno scontro diretto per il settimo posto.

Riccardo Mancini