Grifo, solo un pari (1-1) con la Pianese di Formisano | Pagelle

Il Perugia non riesce a superare la Pianese dell’ex, non certo rimpianto, Formisano. Finisce 1-1 al Curi, con i Grifoni che nel recupero del primo tempo pareggiano con una bella giocata (finalmente) di Matos il vantaggio ospite.

Che non sarebbe stata una partita facile per il Grifo lo si capisce subito in avvio, quando Mignani stacca da solo nel cuore dell’area biancorossa, senza trovare la porta.

Un minuto dopo Di Magio apre il destro da un paio di metri fuori dall’area, ma il pallone si stampa sul palo.

Il Grifo spinge alla ricerca del vantaggio, ma la difesa ospite riesce a salvarsi.

Al 27′ Di Maggio prova la conclusione, ma non inquadra la porta.

Ma al 31′ la Pianese passa in vantaggio: Boccadamo mette al centro un ottimo pallone, che carambola addosso ad Amoran e si infila alle spalle di Albertoni.

Nel recupero il Perugia trova il pari con una grande giocata di Matos, che appostato sul secondo palo, controlla di petto il cross di Di Maggio e batte Boer.

Il Perugia trova il pari prima del duplice fischio, in una partita non giocata male dai biancorossi, che però sono poco incisivi in fase d’attacco. Nel momento migliore dei ragazzi di Zauli era arrivato il vantaggio degli ospiti.

La gara riprende nel segno della Pianese, che ha due occasioni con lo scatenato Boccadamo.

Al 17′ è Mastropietro a spaventare l’infreddolito pubblico del Curi di fede biancorossa.

Al 28′ Boccadamo fugge sulla destra, entra in area e scarica il destro, senza inquadrare la porta.

Seghetti, dopo 5 minuti dal suo ingresso, è costretto ad alzare bandiera bianca. Bacchin entra al suo posto.

All’88’ prova Di Maggio dopo una discesa di Bacchin, ma non inquadra la porta.

Al Curi finisce 1-1. Un pari deludente per il Perugia, che proprio non riesce a cambiare marcia. Ed anzi nella ripresa subisce l’iniziativa dei giocatori di Formisano, soprattutto con lo scatenato Boccadamo.

Tabellino e pagelle

Perugia – Pianese 1-1

31′ pt Amoran aut. (Pi), 46′ pt Matos (Pe)

Perugia: Albertoni 5.5, Mezzoni 6, Plaia 6, Amoran 5, Leo 5.5, Torrasi 6 (40′ st Polizzisv), Giunti 6, Di Maggio 6.5, Lisi 6 (25′ st Seghetti sv 30′ st Bacchin 6.5), Montevago 6, Matos 6.5 (40′ st Sylla sv) All. Zauli 5.5.

Pianese: Boer 6, Frey 5.5 (1′ st Da Pozzo 6), Polidori 6.5, Indragoli 6, Boccadamo 7, Colombo 6 (23′ st Simeone 6), Proietto 6, Nicoli 6, Mastropietro 6 (23′ Sorrentino 6), Odjer 6 (45′ st Chesti sv), Mignani 6. All. Formisano 6.