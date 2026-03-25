Grifo, Manzari operato al ginocchio sinistro - Tuttoggi.info

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Grifo, Manzari operato al ginocchio sinistro

Redazione

Grifo, Manzari operato al ginocchio sinistro

Mer, 25/03/2026 - 15:04

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Il Perugia Calcio ha comunicato nella giornata di mercoledì che è “perfettamente riuscito” l’intervento a cui è stato sottoposto in mattinata il calciatore Giacomo Manzari, che durante la partita Perugia-Torres di venerdì scorso si è infortunato, con gli esami diagnostici che hanno poi riscontrato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro.

L’intervento è stato eseguito presso la Clinica Lami dal dr. Ermanno Trinchese, con la collaborazione del prof. Giuliano Cerulli e del dr. Alessandro Cirimbilli. Ed è, appunto, perfettamente riuscito.

Viene spiegato poi nella nota: “I tempi di recupero sono stimati in circa 60 giorni. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e poi inizierà il programma riabilitativo”.

Il comunicato del club si chiude con un incitamento: “Forza Giacomo, siamo tutti con te!”.

Una tegola per mister Giovanni Tedesco, che in queste ultime partite di campionato non potrà contare su uno dei calciatori di maggiore talento della sua rosa.

(Nella foto di AC Perugia Calcio Giacomo Manzari con lo staff medico che ha eseguito l’operazione)

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