Grifo, il calciomercato si chiude con meno saluti di quelli temuti

Nell'ultimo giorno via libera ai prestiti di Santoro e Morichelli, in una finestra che ha visto gli arrivi di Sylla e Lewis

Si chiude con due partenze, in prestito, l’ultimo giorno del calciomercato del Perugia. Il giovane Raoul Morichelli farà esperienza a Sorrento. Simone Santoro, che voleva fortemente la B, è stato accontentato, per giocarsi le sue opportunità, in questi mesi, di convincere il Modena a far valere l’opzione inserita nell’accordo per il trasferimento a titolo definitivo.

Cessioni temporanee che si aggiungono alla rescissione consensuale con il portiere Jacopo Furlan e alla partenza di Christian Acella, arrivato in prestito dalla Cremonese e girato al Giana Erminio.

Non è partito il giovane attaccante Seghetti, come si temeva nelle scorse settimane. E’ rimasto a Perugia Koaun, che con Formisano in panchina sembra aver trovato le giuste motivazioni (e la giusta collocazione in campo). E’ rimasto Dell’Orco, che sta proseguendo il pieno recupero del ritmo gara dove il grave infortunio subito lo scorso anno a Pisa.

Insomma, non c’è stata la smobilitazione che si temeva. Certo, Santoro è un giocatore che, sulla carta, in C può fare la differenza. Ma il giocatore, dopo la maledetta stagione dello scorso anno, non ha mai reso quello che da lui ci si aspettava. Tanto da rimanere ai margini dei progetti sia di Baldini, sia di Formisano.

E’ arrivato Sylla al centro dell’attacco. Accompagnato da molto scetticismo, per via dei suoi numeri realizzativi finora non eccezionali. E invece ha dimostrato non solo di essere “un” centravanti, che mancava al Perugia, ma di poter dare il proprio contributo, oltre che nel dare riferimenti ai compagni, anche in fase realizzativa.

Così come un buon innesto per puntellare una difesa dimostratasi fragile, al di là dei nomi che si possono schierare, sembra essere Noah Lewis.

E poi ci sono i giovani della primavera che Formisano conosce e che sta aggregando, progressivamente, alla prima squadra.

Viste le ben magre disponibilità finanziarie e le incertezze societarie (il Perugia, ufficialmente, è ancora offerto ad eventuali acquirenti interessati) il bicchiere è senz’altro più pieno che vuoto.