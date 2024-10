Grifo coraggioso punito in casa Torres dalla doppietta di Fischnaller | Pagelle

Un Perugia coraggioso, nella prima di Zauli, cade sul campo della Torres punito dalla doppietta di Fischnaller. Il nuovo allenatore del Perugia, arriva appena lunedì, si affida ai giocatori di esperienza, tra i quali Matos in avanti.

Primo tempo equilibrato, con il Grifo che sfiora il vantaggio con i tentativi di Montevago e Matos.

Ma al 26′ sono i sardi a passare con Fischnaller, che tutto solo non sbaglia sul suggerimento di Guiebre.

Il Perugia prova a reagire, ma si va al riposo con la Torres in vantaggio.

Nella ripresa il copione non cambia, con il Perugia generosamente alla ricerca del pari. Al 9′ ci prova ancora Montevago, ma la sua girata, dopo una deviazione, esce.

Al 20′ la Torres ha l’occasione per raddoppiare, ma Varela, pescato da Mastinu, vanifica un’ottima occasione.

Al 21′ il mani in area di Mercadante, che si oppone a una conclusione di Montevago, porta sul dischetto Lisi, che spiazza Zaccagno e trova il meritato pareggio.

Al 33′ Torres ancora avanti con Fischnaller, il cui sinistro dalla distanza sorprende Gemello.

Il Perugia prova a gettarsi in avanti alla ricerca del pari, ma la Torres sfiora la terza rete con Nanni che alza sopra la traversa da ottima posizione.

Nell’ultimo dei 6 minuti di recupero l’ultimo sussulto è di Seghetti, il cui pericoloso traversone viene neutralizzato da Dametto. Il Perugia esce sconfitto, ma a testa alta, dal Vanni Sanna alla prima gara con Zauli in panchina. Ci sarà tempo per vedere come saprà incidere il nuovo tecnico.

Tabellino e pagelle

Torres – Perugia 2-1

26′ pt e 33′ st Fischnaller (T), 22′ st Lisi (P) rig.

Torres: Zaccagno 6; Fabriani 6, Dametto 6.5, Mercadante 5.5; Zambataro 6 (28′ st Zecca )6, Mastinu 6.5, Giorico 6 (17′ st Brentan 6), Guiebre 7; Varela 6 (40′ st Masalasv); Diakite 6 (28′ st Nanni 5.5), Fischnaller 8 (40′ st Goglino sv). All. Greco 6.5.

Perugia: Gemello 5; Plaia 6 (31′ st Viti 6), Leo 6 (39′ st Polizzi sv), Giraudo 6; Mezzoni 6, Torrasi 6, Bartolomei 6.5, Lisi 6.5 (31′ st Bacchin 6); Ricci 6 (19′ st Seghetti 6); Matos 6 (39′ st Marconi sv), Montevago 6.5. All. Zauli 6.

—