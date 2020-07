Green summer camp, già 31 partecipanti. Montioni: “Soddisfatti” - Tuttoggi

Sono 31 i bambini (23 all’asilo nido ‘Il Girotondo’ di viale Martiri della Resistenza e 8 al nido ‘Il Bruco’ di San Giacomo) che partecipano attualmente al ‘Green Summer Camp’ a Spoleto. Il servizio è reso possibile grazie all’impegno delle educatrici, della coordinatrice pedagogica della Zona Sociale n° 9 e dell’assessorato per le politiche sociali ed educative.

I centri estivi rivolti alla fascia d’età 0-3 anni prevedono socialità, gioco, percorsi didattici dedicati all’outdoor education. Il tutto nel rispetto delle disposizioni per contenere il contagio da Covid-19.

Vicesindaco Montioni soddisfatta

“Siamo molto soddisfatti della risposta delle famiglie, che si sono dimostrate particolarmente collaborative per tutto quello che sta riguardando il rispetto delle norme e l’organizzazione degli orari di entrata e di uscita” ha dichiarato il vicesindaco Beatrice Montioni in merito al successo del Green Summer Camp. “La nostra scelta di attivare i centri estivi anche per una fascia di età delicata come quella 0-3 anni è stata premiata, perché risponde ad un’esigenza importante delle famiglie dopo i mesi di lockdown”.

Per poter accogliere i bambini in piccoli gruppi da cinque, così come indicato nelle linee guida, è stato organizzato in entrambi i servizi sia lo spazio esterno che quello interno, con un’attenzione particolare alla predisposizione di percorsi tematici ed esperenziali con erbe aromatiche, attività con l’acqua e attività con elementi della natura e differenti proposte ludiche per permettere ai bambini di vivere l’esperienza soprattutto all’aria aperta.

Come iscriversi al Green Summer Camp per fine luglio ed agosto

Per quanto riguarda le due settimane di luglio, dal 20 al 31 e le prime due settimane di agosto è ancora possibile presentare la domanda di iscrizione. Nel periodo dal 20 luglio al 14 agosto i posti disponibili saranno, per ciascuna settimana, 15 al nido ‘Il Girotondo’ e 10 al nido di San Giacomo ‘Il Bruco’.

Entro giovedì 16 luglio, relativamente alle settimane di luglio, ed entro giovedì 30 luglio, relativamente alle due settimane di agosto, gli uffici provvederanno ad assegnare i posti disponibili alle domande accolte in base ai criteri stabiliti nell’avviso.