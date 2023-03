Gravissimo incidente sul lavoro in Ast. Amputato piede a operaio, dopo intervento chirurgico all'ospedale di Terni

Un gravissimo incidente in Ast si è verificato nella giornata di oggi, 31 marzo: secondo quanto è stato possibile apprendere un operaio di una ditta esterna è rimasto schiacciato col piede nei rulli di un macchinario. Subito i colleghi hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati i sanitari del 118. Stabilizzato in loco, l’uomo è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Terni, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Purtroppo i medici hanno proceduto all’amputazione del piede per le gravi lesioni riportate all’arto inferiore.