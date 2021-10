Gravissimo incidente su autostrada, un morto e un ferito grave -Aggiornamenti - Tuttoggi

Gravissimo incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Magliano in direzione Roma. Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1 tra Umbria e Lazio. Secondo quanto è stato possibile apprendere un pulmino si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Stradale di di Orvieto prontamente intervenuti sul posto.

Ferito in codice rosso

Purtroppo, secondo le prime informazioni, uno degli occupanti del mezzo p deceduto in seguito alla dinamica dello schianto; ci sarebbe almeno un altro ferito grave rimasto coinvolto nell’incidente per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il paziente in ospedale dove sarà affidato al personale sanitario per le cure del caso.

Traffico in tilt

“Sulla A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Magliano in direzione Roma, segnaliamo 8 km di coda a seguito del ribaltamento di un pullmino avvenuto all’altezza del km 498. Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso – è quanto si legge in una nota di Autostrade – Inoltre si registra 1 km di coda tra Ponzano Romano ed Orte in direzione di Firenze. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la S.P. 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la S.P. 150 in direzione di Magliano Sabina, dove si può’ rientrare in autostrada. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, e tutti i mezzi di soccorso”.

Articolo in aggiornamento