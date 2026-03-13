 Gravi carenze sanitarie e 250 metri cubi di rifiuti speciali, sequestrata azienda agricola - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Gravi carenze sanitarie e 250 metri cubi di rifiuti speciali, sequestrata azienda agricola

Davide Baccarini

Gravi carenze sanitarie e 250 metri cubi di rifiuti speciali, sequestrata azienda agricola

Denunciato il titolare e attività sospesa per irregolarità ambientali e igienico-sanitarie
Ven, 13/03/2026 - 19:33

Condividi su:

Un’operazione congiunta tra i carabinieri forestali di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, Polizia giudiziaria di Arezzo e personale Ausl Toscana Sud Est ha portato al sequestro di un’azienda agricola della Valtiberina e al deferimento del 66enne titolare. Il controllo, mirato alla tutela agroalimentare e ambientale, ha svelato uno scenario di profondo degrado sia sul fronte dei rifiuti che su quello della sicurezza alimentare.

Una discarica a cielo aperto

All’interno dei capannoni e delle pertinenze aziendali, i militari è stato scoperto un deposito incontrollato di circa 250 metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non. Il materiale rinvenuto costituisce un vero e proprio inventario dell’abbandono: batterie esauste al piombo, filtri e bidoni colmi di olio esausto; 6 autoveicoli fuori uso, trasformati a loro volta in contenitori per altri scarti; pneumatici di mezzi agricoli, motori termici, caldaie, estintori e frigoriferi di varie dimensioni; scarti derivanti da attività di edilizia e demolizione, oltre a imballaggi in plastica e polistirolo.

L’intera area interessata dall’accumulo è stata posta sotto sequestro per impedire l’ulteriore aggravamento della situazione ambientale.

Stop alla produzione: carenze igieniche e mancanza di permessi

Il quadro è peggiorato drasticamente con l’intervento dei tecnici della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. L’ispezione ha infatti rilevato gravi carenze igienico-sanitarie nei locali aziendali. Non solo: l’attività di produzione e vendita è risultata priva della necessaria autorizzazione sanitaria per il commercio di alimenti. Di conseguenza, l’Ausl ha disposto l’immediata sospensione di ogni attività commerciale dell’azienda.

Indagini in corso su suolo e acque

Mentre la posizione del 66enne è ora al vaglio della Procura di Arezzo, le indagini proseguono per valutare l’impatto ambientale del deposito. L’obiettivo è accertare se i rifiuti pericolosi abbiano contaminato suolo, sottosuolo o acque superficiali, passaggio fondamentale per avviare le procedure di bonifica e ripristino previste dalla legge.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Adescavano uomini per prestazioni omosessuali e poi li rapinavano, arrestati 3 giovanissimi

Perugia

Ponte San Giovanni, vandali distruggono la colonia felina

Perugia

Francesco e Giotto, viaggio nella rivoluzione spirituale e artistica dell’Umbria del Trecento | Immagini

in umbria

Star Bene

Manifestazione nazionale Uap al Teatro Brancaccio di Roma

Ultim'ora Italia

Indian Wells, Norrie e l’aneddoto sugli allenamenti ‘infiniti’ con Sinner: “Mi ha fatto cancellare gli impegni”
Città di Castello

Gravi carenze sanitarie e 250 metri cubi di rifiuti speciali, sequestrata azienda agricola

Star Bene

Università Campus Bio-Medico Roma, premio Sine Cura al generale Andrea De Gennaro

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!