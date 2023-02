Grave incidente in autostrada ad Orvieto: 5 feriti, anche 2 suore - Tuttoggi

Incidente all'altezza della stazione di servizio Tevere, 3 feriti trasportati all'ospedale di Viterbo e 2 a Orvieto

Un grave incidente stradale è avvenuto in serata lungo il tratto umbro dell’autostrada, nella zona di Orvieto in direzione sud. Tre le auto coinvolte, tra cui quella in cui viaggiavano due suore, con 5 persone rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto all’uscita della stazione di servizio Tevere, dopo Orvieto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Orvieto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle auto coinvolte due dei feriti. Diverse le ambulanze del 118 intervenute, che hanno trasportato tre delle persone coinvolte all’ospedale “Belcolle” di Viterbo e due ad Orvieto.