Gratta e parcheggia? No grazie! Fino al 6 gennaio sosta gratis per tutti su strisce blu dalle 15 alle 20 - Tuttoggi.info

“Gratta e parcheggia”? No grazie. A Natale – da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio – ci sarà (davvero) sosta gratuita per tutti, di pomeriggio, sulle strisce blu del centro storico di Città di Castello.

Già tramontata dunque l’idea del ticket – valido per una sosta di 2 ore – che i negozianti avrebbero dovuto distribuire ai propri clienti per incentivarli a ritornare gratis (anche se per 120 minuti) in centro storico. L’iniziativa di Edarco (gestore dei parcheggi) aveva in effetti scatenato non poche polemiche, sia per il tempo “risicato” a disposizione dei tifernati sia per i pochi “gratta e parcheggia” forniti ai commercianti, 500 in tutto e solo 10 per ogni attività.

E da qui il dietrofront, o se vogliamo l'”upgrade” concordato tra Comune e la stessa Edarco. Proprio a partire da questo sabato (21 dicembre), infatti, si potrà parcheggiare, senza alcun costo e senza limiti di tempo, dalle ore 15 alle 20.

“D’accordo con Edarco, abbiamo pensato di garantire pari opportunità ai cittadini e ai commercianti del centro storico – ha spiegato l’amministrazione comunale – Andremo così incontro alle esigenze di tutti, con l’idea di facilitare l’accesso al cuore della città sotto le festività natalizie e fare di piazze e vie racchiuse dalle mura urbiche luoghi di incontro vivaci e frequentati, dove stare insieme in un periodo di riunione per tutta la comunità”.

La Polizia Locale ha tradotto in un’ordinanza l’intesa tra Comune ed Edarco, disponendo dal 21 dicembre al 6 gennaio la gratuità della sosta dalle ore 15.00 alle ore 20.00 negli stalli a strisce blu dislocati “su tutto il territorio comunale” recita l’atto, quindi nell’area del centro storico nella sua interezza, dentro ma anche fuori dalle mura urbiche.