"Grandi solisti", all'Auditorium San Domenico il duo Kirill Troussov e Alexandra Troussova - Tuttoggi.info

A un passo dal concludersi, la Stagione 2024 degli Amici della Musica di Foligno riserva al suo pubblico ancora grandi appuntamenti. E se l’attesa è tutta per la Nona Sinfonia di Beethoven del 23 novembre, assolutamente da non perdere anche il concerto di domenica 3 novembre per la serie “Grandi Solisti”.

Sul palco dell’Auditorium San Domenico, alle 17, saliranno infatti Kirill Troussov (violino) e Alexandra Troussova (pianoforte), duo russo d’eccezione – tra i rari composti da fratello e sorella – acclamato nei teatri di tutto il mondo.

Kirill e Alexandra, che suonano insieme dalla più tenera età, sono protagonisti di un incontro che esprime “equilibrio perfetto fra le voci, un’attenzione anche al più piccolo degli accenti, una comunione musicale raramente ascoltata”. Per il pubblico un’occasione d’ascolto coinvolgente che nasce da una straordinaria combinazione di perfezione tecnica ed emotiva.

“Abbiamo vissuto un’esistenza fatta di musica, giorno dopo giorno, con lo stesso entusiasmo e passione” dice Alexandra Troussova. “Questo viaggio attraverso la musica è anche un viaggio attraverso le nostre vite: associamo ad ogni brano un’esperienza felice e indimenticabile”.

Domenica il concerto all’Auditorium San Domenico propone un programma affidato a note pagine del classicismo e del romanticismo, Brahms, Beethoven, Vitali e la struggente Sonata in la maggiore di César Franck.

Kirill Troussov, che suona lo Stradivari “Brodsky” del 1702, strumento con il quale Adolph Brodsky eseguì, il 4 dicembre del 1881, la prima assoluta del Concerto per violino di Tchaikovsky, è nato a San Pietroburgo e ha iniziato lo studio del violino all’età di quattro anni al Conservatorio “Rimsky-Korsakov” di Mosca. La sua carriera artistica è stata accompagnata da mentori quali Igor Oistrakh, Herman Krebbers e Sir Yehudi Menuhin. Collabora con le più rinomate orchestre ed è ospite regolare dei festival più prestigiosi. La stampa internazionale ne ha lodato l’eleganza, la tecnica impeccabile, l’eccezionale sensibilità musicale e la bellezza delle sue sonorità. Ha ricevuto il premio “Pro-Europa”, lo “Yamaha Prize”, il “Davidoff- Prize” dello Schleswig-Holstein Musik Festival e numerosi altri premi. Tiene regolarmente masterclass al Mozarteum di Salisburgo, alla ColburnSchool di Los Angeles, ai Conservatori Centrali di Pechino e Nanchino, all’Istituto Europeo di Musica di Vienna, a Madrid, Dublino, Berlino, Monaco, Oslo.

Alexandra Troussova ha collaborato e collabora con direttori internazionali quali Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Gerd Albrecht, Joseph Suk, Kaspar Zendner, Arie van Beek, Wolfgang Gönnenwein, Michel Tilkin. Si è esibita con grande successo nelle più prestigiose sale da concerto, tra cui Konzerthaus Berlin, Prinzregententheater München, Kurhaus Wiesbaden, Concertgebouw Amsterdam, Théâtre des Champs Elysées, Auditorium du Louvre di Parigi, Opéra de Lyon, Conservatoire Royal de Bruxelles, Auditorio Nacional de Musica di Madrid ed è regolarmente invitata nei più importanti festival internazionali. Collabora abitualmente come camerista con diversi artisti tra cui Frans Helmerson, Sarah Chang, Alexander Knjasev, David Guerrier e Nils Mönkemeyer.

